VIDEO ⟩ Õnnelik pääsemine: bussijuhi sõiduoskus päästis päeva

Postitaja sõnul on klipp filmitud Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel ning kommentaaridest selgub, et täpsemalt võis buss viibida Kemba küla kandis. Samas heidetakse ka kommentaariumis ette, et sõidu ajal olid teeolud väga kehvad, mis võis bussi libisemisele kaasa aidata. «Kus on lumesahad?» pärib üks kommenteerija. Teine kommenteerija lubab seevastu aga edaspidi rongiga Tallinnasse sõitma hakata. «Õnneks suutis buss tagasi sirgeks saada... Hirmus vaadata,» kirjutas kolmas kommenteerija.