Rääkides eelmise laupäeva Reformierakonna üldkogust, kus kolmandik erakondlastest jättis ainsale esimehekandidaadile Kaja Kallasele oma hääle andmata, tõdes Hõbemägi, et erakonna kõige tugevam sõnum on tema liidri nägu. «Liider kehastab paljalt oma näolapiga seda sõnumit, mida erakond kehastab. Sellepärast me räägime Trumpist, Johnsonist ja me räägime ka Kaja Kallasest - nemad ongi see sõnun, mis läheb valijatele kõige paremini kohale.»

Kolme kuu pikkusele idavedudeskandaalile tagasi vaadates märkis Hõbemägi, et Reformierakonna reiting on alati langenud. «Algul tehti nägu: «Oh pole midagi, see on eelarveprotsessi ja kõigi maksude tõstmise soovide tagajärg.» Aga tänaseks on Reformierakond kukkunud nii madalale, Isamaa on tõusnud esimeseks. Tegelikult räägivad reitingud väga palju. See pole päris nii, et täna on 35, homme on 17 ja ülehomme on 27 protsenti,» lausus Postimehe peatoimetaja ja nentis, et trendid on pikaajalised. «Meenutades kasvõi Reformierakonna omaaegset Silvergate'i, kui usalduse kadumine on erodeerinud toetust pikka aega, siis sellest toibumine võtab ka pikka aega.»