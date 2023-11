Raske lumi on põhjustanud ulatuslikke elektrikatkestusi

«Raske lumi on murdnud palju puid ja oksi ning kohati on liinidele langenud 6-7 puud järjest, mis on rikete lahendamist muutnud raskemaks ja aeglasemaks kui lootsime. Siiski oleme suurendatud jõududega tööl kahes vahetuses, et võimalikult kiiresti lahendada veel viimased rikked ja taastada elektrivarustus. Mitmed alajaamad on õnnestunud panna generaatori toitele kuniks riket lahendatakse. Loodame enamus keskpinge rikkeid korda teha veel tänase päeva jooksul,» lausus Elektrilevi juhatuse esimees Mihkel Härm.