Kaitsevalmiduse asekantsler: tööandjate kaasamiseks riigikaitsesse on vaja rohkem ära teha

«Reservväelaste sõnul mõjutab õppekogunemistel osalemist kõige rohkem sissetulekute säilimine ja tööandjate toetus. Ettevõtjad mõistavad, et majandus saab toimida ainult siis, kui meil on turvaline julgeolekukeskkond. Kindlasti saab riik rohkem omalt poolt vastu tulla, kuid ettevõtjad ei vaja niivõrd veenmist, et riigikaitse on vajalik, vaid nõustamist ja info jagamist, kuidas nad riigikaitsesse saaksid panustada nii, et ettevõttes näiteks õppekogunemiste ajal oma töö korraldada,» ütles Lilleväli.