Kohtla-Järve volikogu arutab linnavalitsuse umbusaldamist

Kohtla-Järve linnapea kandidaat on Henri Kaselo, kinnitasid Põhjarannikule mitmed sotsiaaldemokraadid. Kaselo on 11 aastat töötanud erinevates ametites Brüsselis ja Strasbourgis Euroopa Parlamendis. Kaselo kuulus 10 aastat Keskerakonda, kuid 2013. aastal ühines Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga.

Linnapea Virve Linder ütles Põhjarannikule, et talle umbusaldamise avaldamise põhjused on otsitud. Ta märkis, et näiteks vigaste eelnõude üheks põhjuseks on ka volikogu liikmed ise ning see, et volikogu esimehel Eduard Odinetsil pole olnud riigikogu liikmeks olemise kõrvalt piisavalt aega volikogu juhtimisega tegelda ja Kohtla-Järve küsimustesse süveneda. «Volikogul puudub tänase päevani ka jurist,» märkis ta.