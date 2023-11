Lume tõttu on paar lendu tühistatud või hilinenud

«Viimase ööpäeva lumeolud on tavapärasest rohkem meie hooldemeeskonnale tööd andnud, kuid lennujaama rajahooldus on sellisteks ilmaoludeks valmistunud. Ohutus on lennujaama prioriteet number üks ning meie hooldemeeskond töötab vahetustega 24/7, et hoida lennurada ja perroonid puhtana,» kommenteeris lennujaama kommunikatsioonispetsialist Eneli Rohtla.

Paar lendu on Rohtla sõnul hilinenud või tühistatud, kuid need on tingitud lennufirma otsusest Tallinnas mitte maanduda. «Siinjuures tulebki arvestada, et otsuse maandumise kohta teeb alati lennuki meeskond, pidades silmas reisijate ohutust. Isegi kui lennurada on puhas, võib piloot otsustada Tallinnas mitte maanduda, kui tihe lumesadu või muud ilmaolud tunduvad talle ebasoodsad,» selgitas ta.