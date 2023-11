Tallinnas laiendatakse elektritõukerataste parkimisala

Abilinnapea Vladimir Sveti sõnul olid inimesed üldjoontes uuendusega rahul, kuna tõukerataste korrastatud parkimine jättis jalakäijatele rohkem ruumi. «Eesmärgiks oli leida lahendused, kuidas tagada jalakäijate ohutu liikumine, sest hooletult pargitud tõukerattad on olnud suureks mureks vaegliikujatele, eakatele ja vankritega lapsevanematele. Selles osas olid projekti tulemused positiivseid,» rääkis abilinnapea. «Oleme koostöös teenust pakkuvate firmadega teinud esialgsed kokkuvõtted ning arutanud, kuhu võiks taolist tõukerataste parkimiskorraldust veel laiendada. Lõplikud otsused teeme pärast täiendavat analüüsi enne järgmise hooaja algust, kuid selge on, et parkimisala tsoon mõneti laieneb,» lisas Svet.

Bolti valitsussuhete juht Henri Arras hindas kokkuvõttes koostööd positiivselt ning märkis, et negatiivne mõju teenuse kasutamisele jäi mõõdukaks. «Pilootprojekt näitas, et parkimisalade lahendust on võimalik rakendada piisavalt tiheda parkimiskohtade võrgustiku korral ja siis võtavad ka kasutajad need hästi vastu. Sisuliselt on vaja eelnevalt iga tänavanurk eraldi üle käia, hinnata inimeste liikumistrajektoore ning -vajadusi ja selle põhjal kaardistada parkimisvõrk, kus sõidu lõppedes on alati lähim ala loogilises asukohas,» lisas Arras.