FOTOD ⟩ Kopli tänaval pandi kasvama esimene spetsiaalsesse torru istutatud puu

Linnavalitsuse teatel otsustati uudset tehnikat kasutada just selles piirkonnas, kuna antud alal takistavad maa-alused kommunikatsioonid puudele vajaliku kasvupinnase loomist.

TreeTube'i tehnoloogial istutatud puu. Foto: Aleksandr Guzhov

TreeTube'i tehnoloogia abil istutatakse puu kasvumullaga täidetud spetsiaalsesse 1,5-meetrise diameetri ja 8 meetri pikkusega torusse, mis paigaldatakse olemasolevate trasside vahele. Süsteem tagab puude kasvuks optimaalse niiskuse ja piisava mullakoguse, mahutades 14 m³ kasvupinnast. Puu juured suunatakse läbi toru õigesse suunda, nii et puu juurestik ja maa-alused tehnovõrgud üksteist ei sega.

«Torus kasvava puu juurestik ei kujuta ohtu lähedalasuvatele trassidele ja seetõttu sobib meetod kasutamiseks ka väga kitsastes, erinevate kommunikatsioonide vahele jäävates tingimuses. Pealegi tekib torus puu kiiremat kasvu soodustav mikrokliima, sest torus on temperatuur veidi kõrgem ja niiskus veidi suurem kui ümbritsevas keskkonnas. TreeTube'i moodulis saame selle tuisuse ilmaga istutuse veel ära teha, sest muld on torus sealse kõrgema temperatuuri tõttu pehme,» selgitas Tallinna keskkonna- ja kommunaalameti haljastus- ja keskkonnaosakonna juhataja Kristiina Kupper.

Kopli ja Malmi tänava ristmiku lähedusse jäävas asukohas on lähtuvalt piirkonna tänavahaljastusest valitud istutamiseks ameerika pärn, mis kasvab ca 12 meetri kõrguseks. Tegemist on kompaktsemat võra hoidva sordiga «American Sentry», et puu võra mahuks ka tulevikus olemasoleva liikluse ja hoonete vahelisele alale ja mille tumerohelised lehed värvuvad sügisel erkkollaseks.

Torru pandi kasvama sort «American Sentry». Foto: Aleksandr Guzhov

Laiades kõvakatendiga teekoridorides on kõrghaljastusel oluline roll meeldiva ja esteetilise tänavaruumi kujundamisel, lisas linnavalitsus teates. Kuumalainete sagenemine on üks peamisi tulevikukliima riske nii Eestis kui ka mujal maailmas ja nende mõju tuleb eriti tugevalt esile linnades, kus see avaldub soojussaare efektina – tumedad ja asfalteeritud pinnad neelavad suurema osa päikesekiirgusest ning omakorda kütavad linnaruumi õhku. Soojussaare efekti saab muude meetmete seas oluliselt leevendada ka haljastuse rajamisega.