Ettevõtja voolukatkestusest: nagu Aafrikas, ainult et maksad selle eest hästi

Harjumaal Kibuna kandis Indreku-nimelist talu pidav Marge sõnas teisipäeva pärastlõunal, et temal kadus elekter ära öösel ning Postimehe külaskäigu ajal seda veel tagasi tulnud ei olnud. Majapidamises on hulk loomi – seitse hobust, kanad, haned ja jänesed. Loomad vajavad joomiseks aga vett. «Täna hommikul ostsin veed ära, jumal tänatud, ma nagu teadsin ette. Mul on nüüd paar päeva kindlasti hooleta. Hobused talvel söövad lund, aga suvel ei saa mitte midagi,» kirjeldas Marge.

Ta lisas, et vool on sealkandis viimasel ajal ära üsna tihti ning sügisel tuli lausa viis päeva järjest ilma vooluta hakkama saada. Elektriettevõttest öeldi neile, et kuna nende alajaama all on vaid neli majapidamist, võtab voolu taastamine kauem aega. «Mida vähem inimesi ühe alajaama all on, seda kauem võtab aega voolu tagasitulek,» ütles Marge.