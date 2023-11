Kõigepealt teatas Osmani esmaspäeval läbimurdest OSCE-le tulevaks aastaks eesistuja leidmisel. Et Venemaa ja Valgevene on järjepidevalt blokeerinud Eesti kandidatuuri, käidi välja Moskvale ja Minskile sobiv alternatiiv: Malta.

Eile hommikul leidis ka kinnitust, et Osmani on teinud viisa, saatnud kutsekirja ning taotlenud Kreekalt ja Bulgaarialt ülelennuluba Venemaa välisministrile Sergei Lavrovile, et too saaks tulla neljapäeval ja reedel Skopjes toimuvale OSCE välisministrite kohtumisele.