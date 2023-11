Varahommikul on teekatted riigi põhi- ja tugimaanteedel peamiselt soolaniisked või sõidujälgede vahel lumesegused.

Kõrvalmaanteed on lumised, väiksematel kõrvalmaanteedel võib olla murdunud puid. Pärnu-, Valga- ja Virumaa maanteedel on jäisemaid lõike. Temperatuur on kõikjal miinuspoolel.