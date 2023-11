Kohus tühistas valitsuse korralduse anda krüptoärimehed USA-le välja

Kohus märkis, et valitsus asus oma korralduses kinnipidamistingimuste puhul seisukohale, et need küsimused oleks tulnud tõstatada väljaandmise õiguslikult lubatavaks tunnistamise menetluses maakohtus, mida kaebajad ei teinud. Seetõttu valitsus sellel küsimusel pikemalt ei peatunud, mis aga oli ringkonnakohtu hinnangul vale.

Pärast veendumist, et meeste väljaandmine on õiguslikult lubatav, oleks valitsus pidanud kaaluma otsuse tegemisel kõiki tähtsust omavaid asjaolusid ja hindama otsuse proportsionaalsust ehk riivet isikute põhiõigustele.

Ringkonnakohus rõhutas, et valitsus ei saanud Euroopa Kohtu ja Euroopa Inimõiguste Kohtu praktika järgi tugineda üksnes sellele, et Ameerika Ühendriigid on õigusriik ja Eesti on ka varem oma kodanikke sinna välja andnud.