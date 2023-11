Paul Keres: valitsuse silmis on oma kodanike põhiõigused justkui mingi tüütus

Kuigi Tartu Ülikooli õigusteadlased on andnud hinnangu, et Eesti kahe krüptoärimehe Ivan Turõgini ja Sergei Potapenko väljaandmine USA-le läheb vastuollu põhiseadusega ja võib minna vastuollu ka Euroopa Liidu põhiõiguste hartaga, pole Eesti riik oma väljaandmiskavatsusest taandunud, mis näitab ärimeeste esindaja vandeadvokaat Paul Kerese sõnul, et Eesti valitsuse silmis on oma kodanike põhiõigused justkui mingi tüütus, mis ei tohi mingil juhul segada rahvusvahelist koostööd.