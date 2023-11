Ukraina arstide täiendusõppe projekti juhid: «Emotsionaalselt oli raske, aga oleme väga rahul!»

«Emotsionaalselt oli kohati raske, aga oleme väga rahul,» ütleb Piirsalu. «Ja ukrainlased jäid väga rahule. Üks osa oli see, et nad nägid, mille poole Ukrainas püüelda. Teine asi, mis välja tuli – nad ütlesid, et said magada! Magada nii, et ei olnud sireeni ega pidanud muretsema selle pärast, kas läheduses plahvatab pomm või liiguvad ringi droonid,» vahendab Piirsalu. «Ihukarvad tõusevad püsti, kui kuuled jutte, mida nad räägivad. Ja nad on samasugused inimesed nagu meie.»

Piirsalu sõnul olid kõik osalenud meditsiinitöötajad valmis trotsima ohte, et aidata kaasa Ukraina võidule, millesse neil on kindel usk. Nad käisid ka Vabaduse väljakul ning lugesid Eesti ajaloo kohta, võrreldes seda Ukraina omaga. «Nad olid väga tänulikud, et said siin olla. Nemad oskavad oma tänu välja näidata, nii et pisarad voolavad,» ütleb Piirsalu, lisades: «Nad ütlesid kõik, et eestlased on nii soojad ja igal pool on Ukraina värvid ja lipud. Nad kohe märkasid isegi seda, et meil olid kohvilauas salvrätikud sinised ja kollased.»