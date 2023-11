Planeering näeb ette nii Rävala puiestee ja Kaubamaja tänava nurgal asuva Projekteerijate maja kui ka Estonia puiestee ja Kaubamaja tänava nurgal asuva Meloni kaubamaja täieliku uuendamise. Planeeringu üks tingimus oli see, et tuleb korraldada arhitektuurikonkurss. Seda ka tehti ja konkursi võitis KOKO Arhitektid.

«See planeering on erinevate osapoolte ja avalikkusega tõesti väga pikalt läbi arutatud. Samuti tegi rahandusministeerium sellele järelevalvet,» ütles abilinnapea Madle Lippus (SDE). «Linna jaoks on selle planeeringu juures tähtis läbi kvartali kulgev tänav, mis ühendab Rävala puiestee ja Estonia puiestee. See tänav on tegelikult ka praegu olemas, aga meie jaoks on oluline sellele tänavale ka linnalise ilme andmine. Praegu meenutab see lihtsalt mingit läbikäiguhoovi.»