FOTOD ⟩ Sirje Karis kinkis haiglale sünnitusvalude leevendamise seadme

«Lapse sünd on alati omamoodi ime ja ka suur vastutus. Olgu sünnitusmajas 50 või 500 sündi aastas, on igaüks neist eriline. Ema ja vanaemana tean, kui oluline on, et sel hapral ajal oleks iga ema ümber turvalisust ja soojust,» sõnas Karis haigla meditsiinitöötajatele, tunnustades nende pühendumust, professionaalsust ja töö vajalikkust piirkonna elanike jaoks.