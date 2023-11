Harku vallas luuakse Sõrve looduskaitseala

Kaitseala moodustamise eesmärk on tagada loodusväärtuste kaitse terviklikul loodusmassiivil ja ettepaneku selleks tegi Harku vald. «Kogu Harku vald on seda otsust aastaid oodanud ja see on nii meile kui ka meie naabritele väga oluline, kuna riikliku kaitse alla võetav ala on viimane terviklik loodusmaastik Tallinna lähistel,» ütles Harku vallavanem Katrin Krause (RE).

«Sõrve metsamassiiv on erakordselt liigirikas ja mitmekesine ning paksult loodusväärtusi täis. Ja inimesed ei sega siin neid väärtusi, kõik mahuvad ära. Loomad on oma pelgupaikades. Nad teavad, kus inimesed käivad ega satu enamasti inimestega kokku. See on viimane nii suur ja terviklik ala Tallinna lähedal ja nüüdseks on aru saadud, et kaitsealuseid liike tuleb siia juurde, sest neil pole mujal enam kohta olla,» rääkis Harku vallavolikogu liige, loodusemees Val Rajasaar.