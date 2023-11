Michal vähendab riigimetsa raiemahtu mikroskoopiliselt

Kliimaministri teisipäeval avaldatud määruse eelnõus seisis täpselt sama raiemaht kui oli määratud tänavuseks aastaks, mis tekitas küsimuse, et miks numbrid räägivad üht keelt, RMKle saadetud riigi omanikuootused, poole võrra vähendatav dividendiootus ja RMK värske arengukava aga teist.

Miks Michal ei langeta riigimetsa raiemahtu tasapisi, et tööstused saaksid paremini kohaneda ees ootava raiemahu paratamatu kukkumisega senise üle- ja etteraie tõttu? Kuna RMK juht Mikk Marran ütles intervjuus Postimehele, et seni kestvuslepingutega välismaale müüdud paberipuu müüakse ilmselt puidukeemiatehase ehitamiseni oksjonil, siis tähendavad enne tehast kõrged raiemahud, et sama puit liigub ilmselt jätkuvalt välismaale - oksjonide kaudu.