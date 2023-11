Noored pered vajavad kindlustunnet, mitte ebamääraseid sõnumeid

Vikerraadio teisipäevases saates «Stuudios on peaminister» ütles Kaja Kallas (RE), et vanemahüvitiste süsteemi tuleb hakata üle vaatama ning kaalumisel võib olla ka hüvitise maksmise aja lühendamine. Kuna valitsuse kärpepoliitika on teinud kõiki väga ettevaatlikuks, jälgivad just väikeste lastega noored pered iga asjakohast ütlust väga tähelepanelikult.