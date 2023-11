TÄISTUND ⟩ Lendoravate kaitsmine ähvardab maaomanike elujärge: «Keskkonnaamet on nagu repressiivorgan»

«Oleme juba vaimselt ja materiaalselt ja igatpidi viimase piirini viidud. Paistab, et see lendorav on praegusel juhul ikkagi meie riigi ja keskkonnaameti jaoks tähtsam kui kohalik inimene või elanik,» ütles Gunnar Lepasaar, kelle suguvõsale on kuulunud üle 300 aasta talukoht Ida-Virumaal, mille juures on tal 185 hektarit metsa. Suurema osa metsast ostis Lepasaar paarkümmend aastat tagasi riigilt hüpoteegiga ja maksab siiani võlga tagasi. Nüüd pannakse ta metsamaadele järjest uusi piiranguid peale. «Ma olen kohe kuuekümneaastane ja see oleks küll hirmus, kui ma pärandan nüüd lendoravad koos võlgadega lastele. Ma ei tahaks oma lastele küll sellist saatust!» ütles Lepasaar.