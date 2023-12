Ahti Kallikorm liitub Isamaa erakonnaga

«Olen olnud eluaegne Isamaa erakonna toetaja ja valija. Leian, et tänane Eesti riigivalitsemise kvaliteet on ajalooliste kriiside keskmes ohtlikult madal ja minu jaoks on käes hetk, kus tunnetan vastutust ühiskonna protsessides senisest rohkem osaleda ja panustada,» kommenteeris Kallikorm.

«Mulle meeldib Isamaa erakonna tugev majanduspõhine visioon ja arusaam, et rikkust peab ennekõike tekitama ning alles siis saab mõelda selle laiali jagamise peale. Ma lähen poliitikasse ennekõike uskudes kahte põhilist printsiipi: esiteks, riik on muutunud lodevaks ja hetkeseisuga ei paku võimul olev valitsus mingeid lahendusi, kuidas nutikalt muuta riigivalitsemist efektiivsemaks; teiseks usun ma, et meil on hädavajalik mõtestada Eesti riigi juhtimist uuesti läbi erasektori eeskuju – see puudutab valdkondi alates tervishoiupoliitikast kuni maksupoliitikani välja. Minu loosungiks on olnud kogu elu: mida vähem on riiki majanduses, seda parem riigile ja majandusele,» märkis Kallikorm.