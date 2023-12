FOTO ⟩ Veokijuht lõhkus Viru ringil betoonist reklaamistendi ja põgenes

«Ma ei näinud hävimise hetke ja võin vaid oletada, et see juhtus lumetõrje ajal, kuna läheduses töötas lumekoristustehnika,» ütles Rus.Postimehe toimetusele fotod saatnud lugeja.

Politsei- ja piirivalveameti pressiesindaja Leana Loide ütles, et täna kell 10.50 teatati politseile, et veoauto sõitis vastu reklaamposti ja põgenes sündmuskohalt. «Juhtunu täpsemad asjaolud on selgumisel ja politsei tegeleb juhi välja selgitamisega,» lisas ta.