FOTOD ⟩ Tallinna Kiirabi sai neli uut alarmsõidukit

Tallinna abilinnapea Betina Beškina sõnul on väga oluline hoida kiirabiteenuse maksimaalset kvaliteeti, kuna sellest sõltub nii patsiendi elu ja tervis kui ka personali ohutus. «Kui kaalul on inimese elu, loeb iga detail ja soovime, et meie arstid ja õed saaksid patsientide heaks anda oma parima,» ütles Beškina. «Kaasaegne kiirabiauto vastab kõrgendatud ohuklassile, tagades maksimaalse turvalisuse patsiendile ja personalile võimaliku avarii korral ning pakkudes raskes seisundis patsiendi raviks vajalikku elektrivarustust ja keskkonda.»

«Tallinna Kiirabi sõiduk läbib aastas ligikaudu 52 000 kilomeetrit, keskmine tööiga on neil viis aastat. Praegu on meil kokku 43 alarmsõidukit, millest viis on nüüd uute autode saabumisel võimalik „pensionile saata.» Möödunud aastal saatis Tallinna linn kuus sellist sõidukit peale remonti ja varustusega komplekteerimist Ukraina kolleegidele,» rääkis Tallinna Kiirabi peaarst Raul Adlas.

Standardile vastava aparatuuri ja sisseseadega uued kiirabiautod tootis Tallinna Kiirabi jaoks Profile Vehicles Baltic OÜ, need maksid kokku 660 680 eurot.