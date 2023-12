KRIMI ⟩ Koerarööv Lasnamäel: «Kas olete valmis maksma tema eest lunaraha?»

«Maja juures tuli minu juurde mingisugune noormeeste seltskond ja nad küsisid, kas see on minu koer ja palju ta maksab. Vastasin, et ma ei tea, kuna ema ostis ta. Siis hakkas üks karjuma, et sa valetad, see on minu tütarlapse koer! Nad küsisid, kas mu ema on valmis maksma koera eest lunaraha, vastasin, et ma ei tea. Siis nad ütlesid, et kujuta ette, kui me võtame praegu sult selle koera ära, ma ütlesin, et sellist asja ei juhtu,» kirjeldas tüdruk politseiuurijale juhtunut.