Sel nädalal tuli välja uuring, mis näitab mida Eesti erakonnad tuumaenergia kasutuselevõtmisest arvavad. Reformierakond, Eesti 200 ja EKRE on tuumaenergia poolt, sotsid on vastu ning Keskerakond ja Isamaa vaatavad esialgu kõrvalt ja oodates, mis sellest saab.

«Tuumaenergia arendamise keskpunkt Eestis on ettevõte nimega Fermi Energia, mida juhib või vähemalt esindab avalikkuse ees Eesti Energia endine tippjuht Sandor Liive, kes Postimehele antud intervjuus väitis, et Ameerika Ühendriikidesse Utah’ kõrbesse ostetud mõttetu põlevkivimaardla koha pealt, mille kvaliteet oli vilets ja kus polnud tootmiseks vett, on tal mälu kehv, aga tuumaenergiaga ta tegeleb,» ütles Hõbemägi.