Euroopa Prokuratuur uurib võimalikku toetuspettust Põltsamaa vallas

Prokuratuuri teatel on neil alust arvata, et taotlemise hetkel puudus mõnel tänavalõigul valgustus sootuks ja seega polnud seadusest tulenevaid eeldusi nende jaoks toetuse taotlemiseks. Küll aga olid Euroopa Liidule esitatud joonistel valgustid siiski näidatud.

Töid teostas eraettevõte, mille ainuosanik on Põltsamaa vallavalitsus. Veebruaris kinnitas ettevõte, et kõik tööd on lõpetatud ning taotles seejärel toetust ka nende tänavalõikude eest, kus valgustite olemasolu on küsimärgi all. «Nende lõikude võimalik kahju ELi eelarvele ulatub ligikaudu 35 000 euroni,» teatas prokuratuur.