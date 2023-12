GALERII ⟩ Rohelisel jõululaadal pakutakse nii munakoortest ehteid kui ka alternatiivkuuski

«Hundipeal on meie eesmärgiks proovida uusi keskkonnasõbralikke lahendusi. Kuna see on meie üks põhiväärtustest, siis mõtlesime ka jõulude puhul asjale natuke teisiti läheneda. Paneme rõhku koos tegemisele, kogukonnale, meisterdamisele ja asjadele uue elu andmisele. Korraldame sündmust, mis läheb meie inimeste väärtustega kokku – et oleks ikka soe, hubane ja inimeselt inimesele,» tutvustas Hundipea tegevjuht Markus Hääl.

Rohelise jõululaada keskmes on Hundipea teatel taaskasutus, käsitöö ja igasugune ringmajanduslik lähenemine. Laadalt leiab nii alternatiivkuuski kui põnevate lugudega vanakraami, munakoortest ehteid kui kirjandusklassikat, käsitööaluspesu kui -kalalante, vetikatest looduskosmeetikat ja koerakarvast käpikuid, jõulujoogi ning -söögi pakkujad ja palju muud.

Programmis on ka hariduslik osa, kus oma ala spetsialistid arutlevad jõuluaegse tarbimiskultuuri ja traditsioonide teemal.

Omaette fookuses on lastelaat ehk mänguasjavahetus, mille tegevus koondub laste endi kätte. Eesmärk on julgustada jätkusuutlikku mõtteviisi ka laste seas ning vähendada tarbimisjäätmeid. Hundipea innustab külastajaid oma jõulutraditsioone muutma selliselt, et keskenduda ringmajanduslikele alternatiividele ja juurutada keskkonnasõbralikku kultuuri.

Samuti on külastajad oodatud osa võtma toredatest töötubadest. Näiteks saab meisterflorist Tuuli Luiga juhendamisel meisterdada tuulemurrust pärit okstest lopsaka ja jätkusuutliku jõulupärja või punuda koos laulja Anetiga heategevusliku helkurpaela.