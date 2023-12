GALERII ⟩ Niguliste muuseumis algas jõuluaeg

Eesti Kunstimuuseumi peadirektori Sirje Helme sõnul jäi möödunud aastal kuusetoomine ära lifti paigaldamise ja torni remondi tõttu. Veel enne seda toimus tema sõnul üsna veider arutelu. «Kui me ehitame lifti, mis siis saab kuusest. Et kuusest ka ei tahaks loobuda. Üheks hetkeks tekkis tõsine mure, et mis siis saab. Aga ruum on suur ja me oleme leidnud kuusele sama ideaalse koha, nagu varem,» lausus Helme.