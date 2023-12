Paks Margareeta pälvis hinnatud Green Key ökomärgise

Green Key on turismiettevõtetele mõeldud vabatahtlik rahvusvaheline ökomärgis, millega on liitunud ligikaudu 4000 ettevõtet 60 riigist. Külastajatele annab Green Key märgis teadmise, et seda kandev asutus on pühendunud keskkonnamõju vähendamisele.