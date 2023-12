Üks baari eestvedajatest Luke Teetsov-Faulkner kinnitas uudist. «Kahjuks – olles otsekohene ja aus – ei ole meil tänases majanduspoliitilises olukorras võimalik jätkata ning me lihtsalt ei suuda rohkem võidelda,» tunnistas ta.

Ta rõhutas, et nad on olnud missioonipõhised ja proovinud teha head asja – toetanud kohalikke ja kogukonda, olnud põhimõttekindlad, kaasavad ja ausad. «Need kuus aastat Balti jaama alal olid äärmiselt huvitavad ja inspireerivad, Sveta on olnud kindlasti rohkem kui lihtsalt üks baar. Paneme praegu uksed kinni, aga Sveta hing jääb elama edasi ning kes teab, mis tulevik toob,» lisas ta.