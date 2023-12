Riik peab maaomanikke kaitsealuse liigi elupaiga leiust teavitama

Päev enne metsateatiste registreerimisest keeldumist teavitas keskkonnameti esindaja telefonikõnes kaebajat, et tema kinnistul on kanakulli elupaik ja seetõttu jäävad metsateatised registreerimata. Riigikohtu hinnangul ei jäänud kaebajale aga piisavalt aega läbimõeldud vastuväidete ja seisukohtade esitamiseks. Samuti oli kaebajale uudiseks, et tema kinnistul on kanakulli elupaik.