Venemaale kaasa võetud eurod tõid kaasa mehe süüdimõistmise sanktsioonide rikkumises

Konfiskeeritud sularaha 2560 eurot, mis on hoiustatud kaitsepolitseiameti deposiitkontol, tuleb kohtuotsuse jõustumisel Lev Pylkinile tagastada.

Süüdistuse kohaselt pani Lev Pylkin teadvalt toime rahvusvahelise sanktsiooni täitmata jätmise, kui ta püüdis tahtlikult mullu 13. juunil ületada Narva-1 maanteepiiripunkti Eestist Venemaale, kandes endaga kaasas 2560 eurot sularaha. Kohus tuvastas, et Pylkin oli teadlik, et eurodes nomineeritud pangatähtede eksport Eestist Venemaale on Euroopa Liidu Nõukogu määruse alusel keelatud.