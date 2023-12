Aastaks 2050 lisandub Tallinna 100 000 uut elanikku

Paljuski tänu välisrändele on Tallinna rahvaarv sel sajandil koguni 38 000 inimese võrra kasvanud, kirjut as Pealinn.Suurem osa mujalt maailmast saabunutest on asunud elama Kesklinna, mis on seetõttu linnaosadest kõige kiiremini uusi elanikke kogunud. Viimaste andmete kohaselt elab Kesklinnas 65 372 inimest. 2050. aastaks prognoositakse selleks arvuks aga 109 739.

«Näeme, et kes mujalt saabuvad, nende elukohad ei paikne päris samamoodi kui neil inimestel, kes Tallinnas juba elavad, seetõttu välisränne mõjutab erinevalt eri linnaosade rahvastiku muutust,» ütles teadlane Tiit Tammaru.

Ka Haaberstis ja Pirital on rahvaarv kasvanud. Seal on see aga toimunud eeskätt Tallinna muude linnaosade arvelt. Kõige populaarsem on teiste linnaelanike seas Haabersti, kuhu on mujalt Tallinnast elama kolinud üle 2700 inimese. Ligi 180 uut elanikku on saabunud Haaberstisse ka teistest Eesti paikadest ja pea 1000 inimest muudest riikidest.

«Ränne on linnas palju mõjutatud ka sellest, kuhu tekivad uued elamuasulad. Kuhu ehitatakse uusi maju, sinna noored pered lähevad elama ja see muudab palju tuleviku rahvastikustruktuuri,» selgitas sotsioloog Mare Ainsaar.