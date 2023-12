Õiguskantsler: omavalitsus peab elanikele tagama puhta joogivee

Õiguskantslerini on jõudnud mitu avaldust, milles inimesed muretsevad puhta joogivee kättesaadavuse pärast. Samas ei ole tal infot, et need inimesed oleksid jäänud puhta joogiveeta enda hooletuse või tegevusetuse tõttu.

«Veeseaduse kohaselt peavad just vallad ja linnad korraldama oma territooriumil puhta joogivee kättesaadavuse. See tähendab, et kui joogiveele juurdepääs on mingil põhjusel takistatud, peab kohalik omavalitsus hoolitsema, et inimesed ei jääks puhta joogiveeta,» märkis õiguskantsler. «Muu hulgas peab omavalitsus välja selgitama, mis takistab joogiveele juurdepääsu ning kuidas on võimalik olukorda parandada. Kohalik omavalitsus peab inimestele teada andma ka teistest joogivee saamise võimalustest, kui elanikel pole võimalik võtta joogivett kraanist või kaevust.»

Õiguskantsler pidas oluliseks, et kohalik omavalitsus rakendaks vajaduse korral asjakohaseid meetmeid haavatavatele ja tõrjutud rühmadele joogivee kättesaadavuse parandamiseks. «Vajaduse korral tuleb luua avalik joogiveevõtukoht, arvestades seejuures kohalikke olusid, näiteks talvel võib vesi väljas asuvas joogiveevõtuseadmes ära külmuda,» viitas õiguskantsler. Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovituste kohaselt ei tohiks avalik joogiveevõtukoht jääda inimese kodust kaugemale kui üks kilomeeter.

Veel lisas õiguskantsler, et valdadel ja linnadel tuleb tagada, et nende elanikele oleks kättesaadav puhas joogivesi. Lisaks peab kohalik omavalitsus jälgima, et joogivee kaitseks oleks vastu võetud vajalikud eeskirjad, ning hoolitsema, et neid eeskirju täidetaks.

«Kui kohalik omavalitsus on jätnud oma kohustused joogivee kaitsel või kättesaadavuse tagamisel täitmata ja inimesed kannavad selle tõttu kahju, on neil õigus nõuda kohalikult omavalitsuselt kahju hüvitamist. See tähendab, et kui inimesed on ise hankinud endale joogivee ning kandnud sellega seotud kulud, siis saavad nad esitada kohaliku omavalitsuse vastu nõude varalise kahju hüvitamiseks,» selgitas õiguskantsler. Ta lisas, et võimalik on nõuda ka puhta joogivee puudumise tõttu tekkinud tervisekahjuga kaasnenud kulu ja mittevaralise kahju hüvitamist.