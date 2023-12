Rohepesu vastu protestijad astusid radikaalse sammu

«Riigimetsas me toimetame igal juhul säästlikult. Seda tõestavad väga hästi igal aastal tehtavad auditid, meil on FSC ja PEFC sertifikaat,» õigustas riigimetsa majandamise keskuse (RMK) juht Mikk Marran Postimehele seda, miks RMK ei tunnista Euroopa riikide poolt kokku lepitud säästva metsanduse printsiipi ja teeb metsas üleraiet, mille tagejärjeks on raiemahu kukkumine puidu otsalõppemise tagajärjel. Samuti ei kavatse RMK lõpetada raieid kaitsealuste liikide, näiteks metsise elupaikades, mis samuti on vastuolus säästva metsanduse põhimõttega.