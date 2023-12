Haridusminister Kristina Kallas (Eesti 200) ütles Postimehele, et kuigi valitsuse istung pole veel lõppenud, on õpetajate palga osas kokkulepe olemas. Kaheksa miljonit suunatakse veel lisaks õpetajate palga tõstmiseks. See aga tähendab, et õpetajate palga alammäära saab tõsta kolm protsenti, haridustöötajate liit on nõudnud viite. «Me ei arvesta ainult alampalka, vaid arvestame iga õpetaja ametikoha kohta palgafondi ja selle palgafondi tõus on 5,7 protsenti, sest diferentseerimisfondi osa peab ka juurde arvutama,» selgitas Kallas. Ta lisas, et loodetakse, et omavalitsused kannavad 5,7 protsenti palgafondi tõusu ka koolide eelarvetesse üle. «Ka koolide eelarvetes tõusevad 5,7 protsenti, mitte ainult alammäära ulatuses. Õpetajad saavad järgmine aasta rohkem kui kolm protsenti [tõusu],» sõnas Kallas.