Ema oleks koolikiusu tõttu kaks last peaaegu kaotanud: «Hirm jääb vist elu lõpuni, et mis nüüd järgmiseks»

«Nad olid nagu lillelapsed,» meenutab ema nende lapsepõlve. «Neis oli nii palju empaatiat ja headust, nad hoidsid teineteist väga ja olid teineteisest väga sõltuvad.» Mõlemad tüdrukud on väga loovad ja juba väiksest peale hea käega. Vahepeal olid kaksikõdede joonistatud pildid, mis koduseinu katsid, hulk aega depressiivsed, kuid Marje on ka need alles hoidnud, sest tume periood on samuti osa nende elust.