On kohti, kus jalgsi liikumine on üsna raske, kuid enamjaolt on vähemalt suuremate tänavate kõnniteed puhastatud. Samas tuleb tõdeda, et eakate jaoks on olukord ilmselt keerulisem, sest enamikus kohtades on kinnitallatud lume all jääkiht. Lisaks võib liiklemine keeruliseks osutuda ratastooli või lapsevankriga.