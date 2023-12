Plaanis on taastada 1990. aastate alguseni toiminud bussiliiklus Eesti ja Läti piirialadel. «Põhilised liinid tulevad need, mis olid käigus enne nende sulgemist,» selgitas projekti eestvõtja, Pärnumaa ühistranspordikeskuse juht Andrus Kärpuk. «Valga-Valka ühiste linnaliinide teema on jutuks olnud kogu meie uue iseseisvuse aja, aga pole seni õnnestunud. Pärnumaal on eurorahaga rajatud korralik maantee Kilingi-Nõmmest Mazsalacasse, samal ajal bussid lõpetavad sõidu jumala poolt mahajäetud kohas. Need kohad võiksid olla rahvusvahelise liikluse olulised punktid.»