ÜLE NÄDALA ELEKTRITA ⟩ Talupidaja mure: kui laes midagi võbiseb, pidavat elekter tagasi olema

Kagu-Eesti maalilise Karula rahvuspargi majapidamistes oli elekter esmaspäeva hommikuks ära olnud juba kaheksa päeva. «Meil hakkas jama pihta üle-eelmise nädala reedest,» ütles Rõõmu talu perenaine Liilia Tali ja lisas, et kõige hullem olevat see, et neil külmusid elektrikatkestuse ajal lammaste jooturid lõhki. Talus peetakse mitmesajapealist lambakarja ja Eesti tõugu hobuseid. Tiined loomad on sunnitud praegu lund sööma.