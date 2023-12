Kristiine linnaosa tänas abipolitseinikke ja vabatahtlikke päästjaid

Riibe rõhutas, et abipolitseinike ja vabatahtlike päästjate panus linnaosa turvalisuse parandamisesse on väga tähtis. «Suured tänud neile ja kõikidele nende kolleegidele, kes aitasid luua ja kindlustada Kristiine elanike turvatunnet!»

«Mul on hea meel, et leidub neid inimesi, kes hoolivad sellest, et elu meie ümber oleks turvalisem ja on valmis ise vabatahtlikuna selle nimel tegema tööd. Seejuures tuleb rõhutada, et abipolitseinikud ja vabatahtlikud päästjad teevad seda oma teise valdkonda kuuluva põhitöö kõrvalt, oma vaba aja arvelt. Aasta-aastalt muude kriiside taustal muutub iga kodaniku panus üha olulisemaks. Oleme selle eest neile väga tänulikud, nende panus ühiskonna heaolusse väärib tunnustamist,» lisas Riibe.