Täna avaldatud PISA 2022 haridusuuring näitab, et Eesti 15-aastaste noorte teadmised ja oskused on Euroopas tipus ning maailmas esikaheksas koos Aasia tippriikidega. Seekordne uuring keskendus matemaatikale, kuid hinnati ka õpilaste oskusi loodusteadustes ja lugemises. Euroopa riikide seas on Eesti matemaatikas 1.–2. kohal koos Šveitsiga, loodusteadustes 1. kohal ning lugemises 1.–2. kohal Iirimaa järel.