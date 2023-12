Eelolevad pühad tuletavad meelde, et abivajavast lapsest teavitamine on iga inimese kohustus

«Tegemist on üsna tunnetusliku küsimusega, aga üldiselt on nii, et kui sulle sisetunne ütleb, et asjad ei ole päris õigesti, siis tasuks kõigepealt lapselt endalt uurida, mis toimub. Loomulikult peaks seda tegema nelja silma all ja delikaatselt. Iga laps ei pruugi kohe avaneda.»

Ta lisas, et kui laps ei ole varem koolipsühholoogi või erapedagoogi juures käinud, siis on kõige parem, kui temaga räägib esimesena talle kõige lähedasem õpetaja. Tavaliselt on selleks klassijuhataja. Kogu jagatud infot tuleb käsitleda delikaatselt. Samas teatud teemadel, näiteks seksuaalse väärkohtlemise kahtlus, peaks lapsele andma selge sõnumi, et seda infot tuleb jagada nende inimestega, kes saavad last aidata.

«Kõik last puudutavad otsused tuleb teha nii, et ta seda teab. Ei ole hea, kui tekib olukord, et laps jagab oma muret ning siis hakkab asi kuidagi oma elu elama ja suured inimesed hakkavad midagi lapse selja taga korraldama. Jagatud mure tuleb hoida privaatsena ning kindlasti ei ole see asi, mida arutada õpetajate toas.»

Lastekaitse liidu kampaania «Räägi minuga». Foto: Lastekaitse Liit Märgid sellest, et laps võib vajada abi laps on hoolitsuseta (pesemata, näljane, tal puuduvad ilmastikule vastavad riided);

ta on tihti järelevalveta – näiteks hulgub hilisõhtutel üksi väljas või on pidevalt üksi kodus;

tal on koolis probleemid, millega pere ei tule toime;

ta on erivajadusega, kuid ei saa abi;

tema käitumine on varasemaga võrreldes muutunud, ta ei tule toime oma tunnetega;

ta on sattunud kiusuohvriks või on ise kiusaja;

ta tarvitab sõltuvusaineid;

tema kehal on vägivallamärgid, mis võivad jääda silma näiteks treenerile;

tal on olnud suitsiidimõtteid ja ta vigastab ennast. Kui nimetatud märgid on jäänud tähelepanuta, võib olukord edasi areneda ning laps ei vaja mitte enam ainult abi, vaid ta on hädaolukorras – ta on enda elu ja tervist ohustavas olukorras või ohustab tema käitumine teiste isikute elu ja tervist. Sellises olukorras lapsest on kohustuslik teavitada kõigil, kel on vastav teave. Helistada tuleb häirekeskusesse telefonil 112. Milline laps on hädaohus? järelevalveta väikelaps;

kodust ära jooksnud laps;

õigusrikkumise toime pannud laps;

alkoholi- või narkojoobes laps;

tugevalt alatoitunud laps;

vägivalla ohvriks sattunud laps;

ennast tahtlikult vigastanud laps;

endalt elu võtta ähvardav või sellest pidevalt mõtlev laps. Allikas: lastekaitse liit