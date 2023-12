Haridus- ja noorteameti rahvusvaheliste uuringute juht Gunda Tire ütles, et selles esimeses uuringus pärast Covid-19 pandeemiat on matemaatika tulemused kukkunud 15 punkti. «See on suur ohumärk. OECD ütleb, et see ei ole seotud ainult Covidiga. Paljudes riikides algas langus juba palju varem,» nentis Tire. Tema sõnul ongi nüüd küsimus, miks need tulemused igal pool kukkusid.