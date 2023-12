TÄISTUND ⟩ Kaheksa lapse ema Mailis Reps: viimane, mida tahaks, et lapsed kaotaksid kodu

Väga hoogsalt ja väga positiivselt kui isiklikust elust rääkida. Kaks noormeest on perekonda lisandunud ja mõlemad on äärmiselt omanäolised. Nad on küll kaksikud, aga täiesti erinevad, nii et väga-väga tore on olnud.

Emotsionaalselt oli see väga inetu aeg. Kohtuprotsess on niigi väga stressirohke, nii mõnigi kohtualune on sinna oma tervise kaotanud. Kui nüüd arstid ütlesid, et kõik mu tervisenäitajad on läinud väga kehvaks ja nad ei luba mul rohkem kohtusse minna, siis kaks kuud advokaadid vaidlesid kohtus selle üle, et kas arstid on kompetentsed hindama rasedat ja väidetavalt oleksin ma pidanud olema ka veel päev enne laste sündi kohtus.