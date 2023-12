Ent olukord võib kardinaalselt muutuda, kui Venemaa võimud otsustavad meelt muuta ja Eesti piirikontrolli halvata. «Oht on see, kui Venemaa piirivalve teeb kannapöörde ja otsustab neid mitte tagasi võtta ehk on oht, et inimesed jäävad sillale kahe riigi vahele lõksu,» rääkis Purgel. «Arvestades tänaseid ilmastikutingimusi, tekib oht inimeste elule. Ja kui näeme, et Venemaa võtab sellise taktika, siis peamegi otsustavalt tegutsema.»