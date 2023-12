Teisipäeval avaldatud PISA 2022 haridusuuring tõi taas rõõmustava sõnumi, et meie põhikooliõpilaste teadmised on maailma tipus. Kuid loodusainetes on meie laste punktisumma juba neljandat uuringut järjest languses ja seekord läks punkte kaotsi ka matemaatikas.