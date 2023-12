Ühiskonnauuringute instituudi ja uuringufirma Norstat Eesti iganädalase küsitluse viimaste tulemuste põhjal toetab Isamaad 27,4 protsenti, Eesti Konservatiivset Rahvaerakonda (EKRE) 20,9 protsenti ja Reformierakonda 17,2 protsenti valimisõiguslikest kodanikest.

Jätkuvalt tõusvas trendis liikuva Isamaa toetus on kõrgeimal tasemel alates 2019. aasta algusest, kuid tõusutrend on viimastel nädalatel selgelt aeglustunud. Teisel kohal oleva EKRE toetus langes nädalaga 1,1 protsendipunkti võrra ning vahe Isamaaga on nüüd 6,5 protsendipunkti. Reformierakonna toetus nädalaga ei muutunud ning hetkel on peaministripartei toetus stabiliseerunud.

Esikolmikule järgnevad Keskerakond 13,6 protsendiga, Sotsiaaldemokraatlik Erakond (SDE) 10,7 protsendiga ning Eesti 200, kelle toetus on 6,3 protsenti.

Koalitsioonierakondi toetab kokku 34,2 protsenti ning opositsioonierakondi 61,9 protsenti vastajatest.

Tartu ülikooli teaduri Martin Mölderi sõnul on käesoleval nädalal esimest korda üle mitme kuu näha seda, et Isamaa toetuse kasv ja Reformierakonna toetuse langus on hakanud hoogu maha võtma.

«Tundub, et vähemalt hetkeks on need trendid erakondade suhtelise toetuse skaalal peatumas. Kui aga arvestada ka eelistuseta valijaid, siis muutub see üldine pilt mõnevõrra,» rääkis Mölder.

Alates novembri algusest on eelistuseta valijate osakaal olnud kiires languses ning on praegu jõudnud umbes samale tasemele, kus ta oli kevadiste riigikogu valimiste ajal või enne Ukraina sõja algust.