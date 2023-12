«Paraku ei jõudnud osapooled seekord kokkuleppele,» sõnas riiklik lepitaja Meelis Virkebau. Haridus- ja teadusministeerium teatas esmaspäeval, et jääb reedesel lepituskoosolekul tehtud ettepaneku juurde. Haridustöötajate liit vastas teisipäeval, et lükkab tagasi nii riikliku lepitaja kui ka ministeeriumi pakkumise. «Kuna riiklikul lepitajal pole kuskilt võtta kompromissi tagamiseks puuduvaid miljoneid, on kõik võimalused haridussektori töötülile vähegi realistliku lahenduse pakkumiseks ammendatud,» tõdes Virkebau.