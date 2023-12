Gonsiori tänava üks suund avatakse autoliiklusele

Autoliiklusele avatav Gonsiori tänava Reimani ja Laikmaa tänava vaheline lõik tagab linna siseneval suunal läbipääsu Estonia puiesteele. Avatul teel kehtestatakse kiirusepiirang 30km/h. Liikluse osaline taastamine Gonsiori tänaval ei too kaasa muudatusi Tallinna ühistranspordi töös, kõik varasemad ümbersõidud jätkuvad. Gonsiori tänava linnast väljuv suund Reimani ja Laikmaa tänava vahelises lõigus on endiselt avatud vaid maakonnabusside liikumiseks.

Oktoobris lõppes Jõe ja Pronksi tänava rekonstrueerimine ja liiklusele avati Narva mnt–Jõe–Pronksi ristmik ning Narva mnt–Laikmaa–Hobujaama ristmik piki Narva maanteed, ent Hobujaama ja Laikmaa tänavad avatakse järgmise aasta lõpus. Eelmise kuu lõpust on juba liigeldavad ka Gonsiori-Maneeži ja Gonsiori-Reimani ristumised ning taastatud Reimani tänava statsionaarne liikluskorraldus. Liiklus on avatud ka Ahtri tänava põhjapoolsel harul. Liiklusolukord on paranenud ka sadama piirkonnas: eelmisel nädalal avati osaliselt liiklus Logi tänava Rumbi tänava ja Sadama tänava vahelisel lõigul ning taastati Sadama tänava ja Kursi tänava tavapärane liikluskorraldus. Oktoobrist on liiklusele avatud Põhja puiestee ja Kursi tänava ristmik.